Rho. Progetto Teseo: Sindaco e Assessore tra gli aspiranti universitari

(mi-lorenteggio.com) Rho, 2 febbraio 2023 La mattina del primo febbraio, il Sindaco Andrea Orlandi e l’Assessore alla Scuola Paolo Bianchi hanno partecipato all’I.T. Mattei a uno dei seminari organizzati nell’ambito del Progetto Teseo, nato per favorire l’orientamento rispetto alle diverse facoltà universitarie. In particolare, durante questo incontro è stato presentato il piano di studi dell’Università Bocconi di Milano.



Salutati gli studenti, il Sindaco Orlandi ha ringraziato insieme all’Assessore Bianchi gli organizzatori, quindi si è rivolto direttamente ai ragazzi chiedendo loro di scegliere con il cuore quello che desiderano realizzare nella loro vita, in modo che a cinquant’anni possano essere contenti del lavoro che ogni giorno affronteranno. Orlandi ha evidenziato come qualsiasi lavoro sia meno pesante se rappresenta quello che si ama e si desidera fare.



Sono 830 gli studenti che hanno vissuto incontri con varie università per orientare le loro scelte. Per il 10° anno consecutivo, IREP – Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente – associazione dei Comuni di Arese, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Vanzago e delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nel suddetto territorio, presieduto da Giulia Gurioli, ha avviato il Progetto di Orientamento TESEO rivolto agli studenti di quarta e quinta superiore. Obiettivo è avvicinare i giovani prossimi maturandi al mondo universitario e degli Istituti Tecnici Superiori così da agevolare una scelta consapevole e motivata del percorso di studio.



Dal 30 gennaio al 3 febbraio, nell’Aula Magna dell’I.T. Cannizzaro e in quella dell’I.T. Mattei, sono in corso una ventina di incontri tenuti da professori e orientatori di Università degli Studi di Milano, Università degli Studi Bicocca, Politecnico, Università Cattolica, Università Bocconi, IULM, NABA. Contemporaneamente, IREP con ASPIC, Associazione di Counseling, propone agli studenti che ne hanno fatto richiesta un incontro personale di 45 minuti con un counseler professionale per conoscere meglio loro stessi e le loro attitudini, al fine di essere pronti a effettuare la scelta del proprio percorso di studio o lavorativo post maturità.



Questi i seminari proposti e il numero di studenti che si sono iscritti a ciascuno di essi:

Architettura 122

Design, fashion, arti visive, multimediali e grafiche 219

Economia 170

Farmacia e CTF 72

Giurisprudenza 133

Informatica 110

Ingegneria 183

ITS IFTS 109

Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Lingue e letterature straniere 138

Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Chimica, S. biologiche, Biotecnologie 167

Medicina corsi triennali delle Professioni Sanitarie 107

Medicina e chirurgia a ciclo unico 137

Ottica e Scienza dei materiali, Scienze ambientali e geologia 37

Psicologia 294

Relazioni pubbliche, Comunicazione, Turismo management e cultura 226

Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell´ Educazione, Scienze Motorie e dello Sport 148



