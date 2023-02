Usmate Velate. Falò di Sant’Antonio “solidale”, raccolti oltre 3mila euro

L’Amministrazione ha sostenuto le iniziative promosse dalla Consulta Cultura

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 2 febbraio 2023. È di oltre 3mila euro – di cui 2.674 in occasione della serata del falò e altri 465 grazie alla generosità dei fedeli della Parrocchia di Usmate – la somma racconta in occasione del Falò di Sant’Antonio, la tradizionale manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate in collaborazione con la Consulta Cultura, le associazioni e gli oratori del territorio, che come ogni anno affianca un aspetto solidale.

Grazie alle somme raccolte, anche nel 2023 il Centro di Ascolto della Comunità Pastorale Madonna del Carmine – a cui era destinato l’intero ricavato dell’iniziativa – potrà attuare sul territorio il progetto “Insieme per la scuola” che si propone di sostenere il percorso scolastico di studenti delle scuole medie di primo e secondo grado le cui famiglie sono in condizione di fragilità economica.

I fondi raccolti, che sono oltre il doppio rispetto al 2022 a dimostrazione della straordinaria generosità della cittadinanza, saranno utilizzati anche per i progetti “Insieme per la vista” a sostegno dell’acquisto di occhiali o lenti correttive e per “Progetto Farmacia”, volto ad aiutare coloro che non riescono a far fronte alle spese farmaceutiche per l’acquisto di medicinali, integratori o prodotti per la medicazione non forniti dal Sistema Sanitario Nazionale.

“La straordinaria partecipazione della cittadinanza al Falò di Sant’Antonio si è tradotta in un significativo aiuto alle famiglie del nostro territorio che hanno la necessità di essere sostenute nel loro percorso – afferma Mario Sacchi, assessore con delega alla Cultura – Il ringraziamento ricevuto dal Centro di Ascolto va esteso a tutti i volontari e a tutte le associazioni che hanno lavorato sinergicamente all’organizzazione di un evento in grado di attirare centinaia di persone, rappresentando così un momento di tradizione, di socialità e di solidarietà”.

V.A.