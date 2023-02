ARTE PUBBLICA. INAUGURATA OGGI AL CORVETTO LA SECONDA PARTE DEL PROGETTO “ORA TOCCA A VOI. INSIDE OUT”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2023 – L’installazione artistica “Inside out. Ora tocca a voi” dell’artista francese JR, che abbraccia i due edifici dell’Arengario in piazza Duomo, è arrivata oggi anche in zona Corvetto, sui muri esterni della RSA Coniugi e Ferrari, in via dei Cinquecento.

Durante la mattinata, oltre 100 mega ritratti degli ospiti della struttura sono stati affissi da ragazzi e ragazze delle scuole che hanno partecipato al progetto e dai volontari e le volontarie di Fondazione Amplifon.

Promosso dal Comune di Milano e Arts_for, il progetto è realizzato in collaborazione con il Museo del Novecento, l’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici e il Municipio 4, grazie al supporto e alla partecipazione attiva di Fondazione Amplifon.

Le installazioni saranno visibili fino al prossimo 13 febbraio.