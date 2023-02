LAINATE. IL CORO CANTIERE IN CONCERTO A VILLA LITTA

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 3 febbraio 2023 – La formazione vocale legnanese, diretta da Roberta Mangiacavalli, concluderà domenica 5 febbraio alle ore 17,00 nella Sala della musica di Villa Litta a Lainate (Largo Vittorio Veneto, 12), la nona edizione della Rassegna musicale Alterazioni 2022.

La Rassegna di musiche innovative, ideata e diretta da Massimo Giuntoli, dopo aver presentato esperienze “eccentriche” della ricerca musicale, si concluderà con l’esplorazione di molteplici forme espressive del canto corale del Novecento e contemporaneo. Il Coro Cantiere presenterà un programma con musiche di George Gershwin, Arvo Pärt, Philip Glass, Frank Ticheli, Vic Nees, Morten Lauridsen, Waldemar Åhlén, Dan Forrest, Luciano Grassi (tra i componenti del coro). La formazione corale eseguirà anche, in prima assoluta, un brano composto per l’occasione da Massimo Giuntoli, su testo di Walt Whitman.

I componenti del Coro Cantere sono stati tra gli ideatori dell’Itinerario delle Chiese contemporanee, che mette in luce cinquanta edifici sacri nel territorio della Diocesi di Milano, e ne sostengono con la propria attività l’organizzazione. Il desiderio condiviso dai suoi membri di esplorare le più diverse esperienze musicali ha determinato la scelta del nome “Cantiere” e rimanda all’intento di proseguire la ricerca nell’ambito della musica corale a cappella attraverso la costruzione di progetti aperti alla intersezione e al dialogo con diverse espressioni e sensibilità creative: musica, arte e architettura. Attualmente il repertorio del coro si è arricchito di brani del contemporaneo profano, appartenenti a differenti aree e generi musicali.

Per il concerto del 5 febbraio alle 17, ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione – gratuita e consigliata – su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alterazioni-2022-coro-cantiere-459963893387.