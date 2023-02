Milano, anarchici in piazza per Alfredo Cospito al 41 bis

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, davanti alla Stazione Centrale, in piazza Duca D’Aosta, un centinaio di persone hanno partecipato ad un presidio organizzato da diverse associazioni anarchiche a sostegno della causa di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al regime del 41bis a Opera e in sciopero della fame da oltre cento giorni. Come nella manifestazioni precedenti, presente lo striscione “Contro il 41bis – Per un mondo senza galere. Libertà per tutte e tutti”. Il presidio si è poi trasformato in corteo, la cui testa ha raggiunto piazza Caiazzo, via Doria in direzione Loreto.

Nel corso del corteo, i manifestanti hanno lanciato alcuni fumogeni: uno di questi ha colpito un operatore della trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, colpendolo alla fronte.

La manifestazione in zona Stazione Centrale si è conclusa in serata, intorno alle ore 20.20, e i mezzi pubblici, bloccati o deviati, hanno ripreso i loro normali percorsi. Considerate maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe del solito alle fermate delle 1, 5, 39, 55, 56, 60, 81, 90/91 e 92.

Domani, davanti al carcere di Opera, alle ore 14.30, è previsto un’altra iniziativa di protesta con un presidio.

V. A.