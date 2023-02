Trofeo città di Milano: annullata sessione Assoluti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2023. La presente per comunicare che, a causa dell’indisponibilità della piscina di via Mecenate a Milano, siamo costretti a sospendere la manifestazione Trofeo Città di Milano per quanto concerne le categorie Assoluti. Abbiamo fatto il possibile per scongiurare questa scelta, anche in virtù del lungo stop iniziato con il covid, ma attualmente non esiste una soluzione per mantenere gli standard dell’evento.



A tal proposito stiamo organizzando in modo più estensivo la sessione dei giovani, impegnando anche la giornata di sabato, in considerazione dell’opportunità di qualificazione per i campionati giovanili. Per i giovani l’utilizzo dell’impianto avverrebbe senza tribuna, con servizio streaming.



Il peso della scelta è gravoso, anche in considerazione dell’impegno preso con gli Enti che hanno già concesso il patrocinio, con la Rai, con gli sponsor, con gli hotel, per l’opportunità sportiva e di spettacolo che l’evento tradizionalmente offre. Siamo altresì consapevoli della mancata opportunità di confronto per gli atleti.



Confidiamo nell’adeguamento dell’impianto “Samuele” in breve tempo, così da consentire lo svolgimento del nostro meeting, di altri eventi, ma anche e soprattutto la regolarità delle attività di tutti i giorni.

V.A.