VIA MARTIRANO, SARDONE: “CAMPO ROM MIGLIORE D’EUROPA? I NOMADI DEVONO ANCORA 26.000 EURO AL COMUNE

E SONO STATI PREMIATI CON LE CASE POPOLARI: RAZZISMO TARGATO PD CONTRO ITALIANI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2023. “In risposta a una mia interrogazione sull’ormai ex campo rom di via Martirano ho avuto le conferme che già presumevo: l’insediamento, spacciato per il più bello d’Europa dalla sinistra quando fu aperto, si è rivelato solo un grande fallimento. Per lo smantellamento del campo sono stati spesi quasi 48.000 euro e la pulizia e la messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso: altre migliaia di soldi pubblici dei milanesi verranno letteralmente buttati per queste operazioni. Le famiglie rom ospitate nel campo hanno contratto un debito nei confronti del Comune di oltre 26.000 euro per quanto riguarda le rette mensili e le utenze. Quando il campo era in funzione solo il 25% degli abitanti era in regola coi pagamenti: una vergogna. Inoltre, su 20 famiglie solo 5 sono state quelle che hanno accettato le soluzioni abitative dell’amministrazione e 4 di queste hanno ottenuto l’alloggio popolare. Questa è l’integrazione targata Pd: italiani ad aspettare anni in coda alle graduatorie per una cosa e per i rom le solite corsie preferenziali. Questa è la Milano di Sala e Majorino: diritti per tutti tranne che per i milanesi onesti che si fanno in quattro per arrivare alla fine del mese. Il modus operandi sgombero uguale casa popolare è un’ingiustizia sociale”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega.

In allegato risposta all’interrogazione.