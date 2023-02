Le attività di Triennale Milano in programma dal 7 al 12 febbraio

(mi-lorentegggio.com) Milano, 4 febbraio 2023 – Ecco, GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dal 7 al 12 febbraio 2023:

7 febbraio

11.00 Press preview | L’arte è wow! 15 anni di Dynamo Art Factory

Presentazione alla stampa della mostra L’arte è wow!, a cura di Diva Moriani e Marco Bazzini, che racconta l’approccio unico all’arte contemporanea promosso dal 2009 all’interno del progetto di Dynamo Art Factory. Partendo dalla convinzione dell’importanza del ruolo sociale dell’arte, Art Factory propone un nuovo modello di produzione artistica, un paradigma fondato sulla meraviglia generata dall’esperienza diretta di confronto con gli artisti e col fare arte. La mostra apre al pubblico mercoledì 8 febbraio.

8 febbraio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano.

9 febbraio

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

dalle 11.00 alle 13.00 Press preview | Diachronicles. Giulia Parlato

Presentazione alla stampa della mostra Diachronicles. Giulia Parlato, curata da Ilaria Campioli e Daniele De Luigi. Grazie alla partnership tra Comune di Reggio Emilia e Triennale Milano, viene esposto per la prima volta in forma completa il progetto Diachronicles di Giulia Parlato, vincitore della scorsa edizione di Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri 2022. La mostra, aperta al pubblico dal 10 febbraio, indaga criticamente l’archeologia e lo spazio del museo come campi di costruzione della conoscenza storica attraverso 37 scatti dell’artista.

10 febbraio

18.30 Presentazione volume | Luoghi Comuni

Luoghi Comuni, edito da Lenz (2022), è un libro nato dalla necessità di provare a raccontare l’architettura in un modo differente da quello abituale. In questa pubblicazione gli autori parlano del trascorrere del tempo, del concetto di luogo e del metodo attraverso l’approccio antropologico delle fotografie scattate da Armin Linke in più sopralluoghi tra le città di Treviso, Bressanone e Monaco, dal 2020 al 2021. L’incontro, moderato da Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale Milano, vedrà gli interventi di Michel Carlana, ufficio di architettura Carlana Mezzalira Pentimalli, Armin Linke, fotografo e regista, e Lorenzo Mason, Lorenzo Mason Studio.

11 febbraio

Mostra in viaggio | Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli

Presso C-mine di Genk, Belgio

La mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli, prodotta da Triennale Milano dove è stata presentata dal 17 ottobre 2020 al 12 settembre 2021, viene ora ospitata, dal 11 febbraio al 28 maggio 2023, in Belgio, al museo C-mine di Genk. La mostra, a cura di Hans Ulrich Obrist con Francesca Giacomelli, ripercorre oltre sessanta anni di attività del designer, artista, critico e teorico italiano, presentando progetti, disegni, materiali inediti, interviste video e omaggi di artisti di fama internazionale.

15.30 Laboratorio | Formaforme

Nel corso del laboratorio legato alla mostra Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma, verranno analizzati, smontati e rimontati i progetti dell’architetto e designer Angelo Mangiarotti, alla ricerca dei segreti che contengono. Il laboratorio è pensato per essere inclusivo e impiegherà sistemi comunicativi accessibili come CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) che facilitano la fruibilità dei materiali anche per bambine e bambini neurodivergenti.

17.30 Presentazione volume | Aquila

Presentazione del volume Aquila del fotografo Stefano Cerio, edito da Hatje Cantz (2022); una raccolta di scatti che vede protagonisti dei gonfiabili colorati in ambientazioni di grande impatto non lontane da L’Aquila. Verrà inoltre proiettato il video realizzato nell’ambito del progetto, della durata di 5’ 47”. Stefano Cerio sarà in dialogo con lo storico e critico d’arte Stefano Chiodi, curatore del libro.

19.30 FOG Festival | INK

Quando si parla di Dimitris Papaioannou, difficilmente la definizione di “autore” potrebbe essere più calzante: un marchio di fabbrica subito riconoscibile. In INK il guardiano di un universo oscuro e sommerso cerca di mantenere l’ordine. Come un fragile gioco di equilibri. L’intrusione di un visitatore dalle viscere della terra sconvolge la sua esistenza solitaria, introducendo al contempo dolcezza e crudeltà. In un duetto che sfuma presto in duello, il grande artista greco – accompagnato dall’affascinante danzatore Šuka Horn – sonda i limiti della realtà attraverso i filtri della fantascienza e dell’horror. Il risultato è un inseguimento avvincente, una caccia all’uomo da incubo. Nel 2021 INK ha ricevuto il Premio Ubu per il miglior spettacolo straniero presentato in Italia.

12 febbraio

15.30 Laboratorio | Formaforme

16.00 FOG Festival | INK

