(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2023 – Stamane, intorno alle ore 11.00, un incendio è divampato in via Casoria, in un capannone adibito a deposito di un centro disabili e centro di formazione professionali. Sul posto sono giunti sei mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, nessun ferito.

Redazione