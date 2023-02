Usmate Velate. “Green Food Week”: un menù speciale a basso impatto ambientale

Verrà servito il 16 febbraio in occasione della giornata mondiale “M’illumino di meno”

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 4 febbraio 2023 – Un menù a basso impatto ambientale, che fa bene sia alla salute che all’ambiente, per promuovere il consumo di cibo con impronta carbonica più bassa associato ad una tipologia di alimentazione più sostenibile.

È l’iniziativa che Amministrazione Comunale e Dussmann Service, azienda che cura la ristorazione scolastica sul territorio di Usmate Velate, metteranno in atto in occasione in occasione della Campagna “Green Food Week” che si terrà a livello nazionale nella settimana dal 13 al 17 febbraio 2023.

La Green Food Week è un’iniziativa che si svolge all’interno della settimana di M’illumino di meno del programma Caterpillar di Radio2 e ha l’obiettivo di valorizzare e diffondere un’alimentazione a basso impatto ambientale che fa bene alla salute e all’ambiente.

Foodinsider, l’associazione che coordina il progetto, promuoverà nella giornata nazionale di “M’illumino Di meno” (16 febbraio) l’iniziativa del consumo di un menù green (senza carne): una proposta a cui l’Amministrazione Comunale ha aderito e che vedrà servito in tavola un menù uguale per tutti i Comuni italiani che parteciperanno all’iniziativa.

La mission della giornata è molto definita: aderire alla Green Food Week significa prendere posizione in favore della tutela del clima riducendo la carbon footprint in maniera significativa, almeno per una settimana. Un modo semplice, ma efficace, per mitigare gli effetti del climate change attraverso un menù più sostenibile che può diventare un’abitudine alimentare che fa bene alla salute e all’ambiente.

La campagna è nata nel 2022, coordinata dall’associazione Foodinsider e promossa da una rete composta da dieci Comuni e da quest’anno l’iniziativa gode del supporto dell’associazione EssereAnimali.

“Il menù ecologico che verrà servito nelle nostre scuole sarà contestualmente servito a più di 100mila bambini in ogni parte dell’Italia, creando così un ideale filo rosso fra tutti i Comuni aderenti e contribuendo a condividere una buona pratica che rispetta la propria salute e l’ambiente che ci circonda” afferma Luisa Mazzuconi, consigliere delegato all’Istruzione.