Desio. Picchia e sequestra escort, in manette 28enne

(mi-lorenteggio.com) Desio, 5 febbraio 2023 – I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni per aver picchiato, sequestrato e aver stretto un cavo intorno al collo di una escort, 30enne romena in un hotel, costringendola anche usare cocaina. La vittima è stata rintracciata grazie a una segnalazione di un’amica della giovane che non riusciva a parlarle al telefono. Quando i carabinieri sono arrivati in albergo, hanno trovato la donna a terra, sotto shock e con segni visibili di violenza sul corpo, la quale ha raccontato di essere segregata lì da diverse ore, privata del telefonino e costretta a sottostare alle violenze dell’uomo.

Una volta identificato, il 28enne è risultato essere già condannato per il tentato omicidio del secondo marito di sua madre, un imprenditore di Spoltore. Il piano, ordito dalla donna, era di ucciderlo somministrandogli un anticoagulante, che gli avrebbe provocato una emorragia interna, facendola passare per morte naturale. Il delitto fu sventato grazie alle indagini dei carabinieri su un’aggressione all’imprenditore, sempre organizzata da madre e figlio, che avrebbe dovuto provocargli lesioni interne.