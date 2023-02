INCIDENTE NELLA NOTTE A MILANO: 25ENNE TRASPORTATO IN CODICE ROSSO AL NIGUARDA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2023 – Questa notte, intorno alle ore 4.42, in viale Forlanini, nella periferia est della città, nel tratto davanti a benzinaio, un ragazzo di 25 anni, per una dinamica non nota, è stato soccorso dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza , dopo esser stato investito. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, la polizia locale ha fatto tutti i rilievi.

Lo scorso 6 agosto, sempre in viale Forlanini, una donna di 74 anni fu travolta e uccisa da un taxi.

V. A.