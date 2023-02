Lombardia. E’ morto Carlo Borsani, ex assessore alla Sanità, aveva 77 anni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2023 – Si è spento oggi, all’età di 77 anni, Carlo Borsani, ex assessore regionale alla Sanità, ex consigliere comunale dell’Movimento sociale italiano a Milano dal 1985 al 1990 nonché ex presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori e dell’Istituto Besta.

Fu autore della Legge regionale n. 31/97 con cui è stata riformata l’assistenza sanitaria in Regione Lombardia.

“L’improvvisa morte di Carlo Borsani lascia un grande dolore e la consapevolezza che è venuto a mancare un uomo, un amico, che senza mai tradire l’amore e il rimpianto per la perdita del padre che non ha potuto conoscere, si è mosso tutta la vita, in politica e nel privato, sul solco di una pacificazione italiana che ha sempre auspicato. Che la terra ti sia lieve Carlo” il cordoglio del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Condoglianze e vicinanza ai familiari di Carlo Borsani. Un galantuomo, un rappresentante istituzionale che nel suo impegno in Regione Lombardia ha sempre dimostrato grande serietà e competenza. Che riposi in pace.” il cordoglio del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Redazione