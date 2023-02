“Rallenta: attraversamento gatti!”: un cartello a tutela dei «mici» a Usmate Velate

I pannelli sono stati posizionati in via Vittorio Emanuele in prossimità della colonia felina

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 5 febbraio 2023 – Un cartello con un messaggio chiaro, rivolto agli automobilisti: “Rallenta: attraversamento gatti!”. All’interno, la silhouette di un gatto che raccomanda una particolare attenzione.

È l’iniziativa promossa dal Comune di Usmate Velate che, attraverso una campagna comunicativa mirata, vuole mandare un segnale a tutela delle colonie feline libere.

Come già avvenuto per sensibilizzare sul passaggio dei ricci, sul territorio comunale è comparsa da alcuni giorni una speciale segnaletica stradale finalizzata a far rallentare gli automobilisti di passaggio. I cartelli installati per ora sono due, tutti posti in prossimità di via Vittorio Emanuele, dove vive una corposa colonia felina.



“L’idea nasce proprio per tutelare i gatti che si muovono in prossimità delle colonie feline e che, troppo di frequente, perdono la vita perché investiti dalle auto in transito” afferma Alessio Penati, consigliere con delega alla Tutela degli Animali. I cartelli saranno così al tempo stesso un monito, un avviso e un invito ad alzare il piede dall’acceleratore e a guardarsi attorno, per evitare eventuali investimenti fortuiti.



“Un invito alla prudenza che, in via Vittorio Emanuele, vedrà l’Amministrazione Comunale impegnata in ulteriori azioni per ridurre la velocità dei mezzi in transito, troppo spesso superiore ai limiti urbani consentiti – aggiunge Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Essendo il tratto fra via Vittorio Emanuele e via Europa di competenza provinciale, ho già avuto una interlocuzione con la Provincia di Monza e Brianza per chiedere l’autorizzazione a realizzare dei dossi pedonali in corrispondenza degli ingressi ai sentieri della Cassinetta, ma purtroppo il riscontro non è stato positivo. Di conseguenza, il Comune si prenderà in carico questa problematica innanzitutto installando a partire dai prossimi mesi degli autovelox per la rilevazione della velocità dei mezzi in transito, così da evitare situazioni di potenziale pericolo che oggi si verificano per il mancato rispetto del Codice della Strada, e creando degli attraversamenti pedonali normali invece che rialzati come avremmo voluto”.