Auxologico Città Studi Icans, via al punto prelievi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2023 – Ha preso ufficialmente il via l’1 febbraio 2023 l’attività del nuovo centro prelievi, accreditato SSN, presso la sede di Auxologico Città Studi ICANS di Milano.

Collocato all’interno del poliambulatorio specialistico di via Botticelli 21– già operativo dal 2022 – osserva i seguenti orari: dal lunedì al sabato 06:30-10:30.

Qui è possibile sottoporsi a circa un migliaio di tipologie di esami del sangue e delle urine. L’accesso è libero, non è richiesta la prenotazione.

COS’È AUXOLOGICO CITTÀ STUDI ICANS

Auxologico Città Studi ICANS di Milano è nato dalla collaborazione tra Università degli Studi di Milano e Auxologico ed è specializzato in problematiche quali il sovrappreso, i disturbi del comportamento alimentare, l’obesità e la sindrome metabolica.

Si tratta di un poliambulatorio specialistico nell’ambito della ricerca nutrizionale, proponendo percorsi dietetici mirati e, nel complesso, un approccio diagnostico integrato.

L’équipe di specialisti di Auxologico Città Studi ICANS è diretta dal Prof. Luca Persani e rientra nell’UO di Endrocrinologia e Malattie del Metabolismo di Auxologico San Luca.

I PUNTI PRELIEVI AUXOLOGICO

Il nuovo punto prelievi di Città Studi va ad aggiungersi agli altri centri prelievi di Auxologico nella città di Milano (Ariosto, Pier Lombardo e Procaccini), andando a presidiare il quadrante Nord Est del capoluogo lombardo.

Complessivamente, presso i tutti i punti prelievo di Auxologico a Milano, Meda, Pioltello, Cusano, Bollate, Comabbio e Verbania, è possibile effettuare, senza prenotazione:

oltre 1000 tipologie di esami del sangue , delle urine e di altri campioni biologici;

di , delle e di altri campioni biologici; in tempi rapidi ( 24 ore per le analisi più richieste);

( per le analisi più richieste); anche la domenica mattina nella sede Auxologico Procaccini.

AUXOLOGICO IRCCS: UNA FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA

Auxologico è una Fondazione che ha come proprie esclusive finalità la ricerca scientifica e l’attività di cura dei pazienti a livello ospedaliero e ambulatoriale.

Fondato nel 1958, fin dal 1972 Auxologico è stato riconosciuto dal Ministero della Salute – e sempre confermato – come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Auxologico è presente in Lombardia, Piemonte, Roma e Romania con 20 strutture ospedaliere, poliambulatoriali e di ricerca che lavorano in stretta sinergia per offrire le migliori opzioni diagnostiche e le cure più appropriate a oltre 1 milione di pazienti che ogni anno si rivolgono con fiducia a Auxologico.

Auxologico è una comunità di medici, ricercatori, tecnici, personale sanitario e amministrativo di oltre 2200 persone che ogni giorno mettono a disposizione il proprio impegno e la propria professionalità per la cura della persona.

