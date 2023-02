Buccinasco – Volontari comunali per la Raccolta del Farmaco

Buccinasco (6 febbraio 2023) – Quattro volontari comunali di Buccinasco saranno presenti nelle farmacie del territorio – tra cui le farmacie comunali di Buccinasco di via Marzabotto e via don Minzoni – dal 7 al 13 febbraio in occasione della Giornata di Raccolta del Farmaco.

L’iniziativa è promossa dal Banco Farmaceutico ed è giunta alla 23° edizione: le cittadine e i cittadini sono invitati a recarsi nelle farmacie aderenti e acquistare farmaci senza obbligo di ricetta che saranno donati agli enti del territorio che assistono persone bisognose.

“Invitiamo la nostra cittadinanza, molto generosa e solidale – dichiara l’Amministrazione comunale – ad aderire alla lodevole iniziativa del Banco Farmaceutico, sempre impegnato a sostenere le famiglie in difficoltà, toccate anche dalla povertà sanitaria. Ringraziamo anche i volontari comunali che in questi giorni dedicheranno il loro tempo e il loro impegno a favore della collettività. Molte sono le farmacie e i farmacisti coinvolti, tra cui le nostre Farmacie comunali sempre in prima linea per aiutare chi ne ha bisogno: continua infatti per tutto l’anno il ‘farmaco sospeso’ in collaborazione con le Caritas cittadine. In questo caso i cittadini sono invitati a lasciare un’offerta presso le farmacie che destinano i fondi raccolti per l’acquisto di farmaci da banco da destinare a chi si rivolge ai Servizi sociali comunali o ai Centri d’Ascolto Caritas”.