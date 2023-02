Il Consorzio dei Navigli SpA promuove i Comuni alla BIT 2023

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 6 febbraio 2023. Tutto è pronto per l’edizione 2023 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano che si svolgerà dal 12 al 14 febbraio richiamando migliaia di visitatori e professionisti del settore presso Allianz MiCo – Milano Convention Center (Gate 2, V.le Eginardo).

«La BIT è, come ogni anno, una valida occasione per promuovere i Comuni del Consorzio dei Navigli S.p.A., nonché in generale le tante eccellenze del territorio verde, pregiato e ricco di acque dell’Ovest Milanese, un’area che si snoda tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino lungo il Naviglio Grande», afferma il presidente Carlo Ferrè.

Il Consorzio dei Navigli sarà presente allo stand “Abbiatense e Magentino tra Navigli e Ticino”, insieme al Comune di Abbiategrasso, Bereguardo, Gaggiano, Marcallo con Casone, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Nel mese di febbraio ci sono in programma anche tanti eventi per il tempo libero che spaziano dalla cultura allo sport fino alle sfilate di carnevale e che interessano questa area della Città Metropolitana di Milano. In particolare, dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Besate, Corbetta, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

A Besate, sabato 25 febbraio 2023, si terrà una sfilata di carri allegorici con partenza alle ore 14.30 dall’Oratorio San Luigi, in via Bertoglio Pisani. È un evento organizzato dall’oratorio con il patrocinio del Comune.

A Corbetta, da sabato 18 a domenica 26 febbraio 2023, presso la Sala delle Colonne del Palazzo comunale, in via Cattaneo, si potrà visitare la mostra “La leggerezza e la profondità dell’animo umano”, a cura degli artisti Franco Costanzo, Aida Longo e Angela Ippolito. Sarà aperta ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00; mentre sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00. Domenica 19 febbraio alle ore 16.00, nella sala polifunzionale “Aldo Salvi”, in piazza I Maggio, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Cavoli a merenda”, a cura dell’associazione Il Mosaiko. È un grande gioco interattivo nato nell’ambito del progetto “L’insalata era nell’orto” realizzato con Coldiretti Lombardia negli anni 2013 – 2015 con il patrocinio di EXPO 2015. L’ingresso è libero con offerta che sarà in parte devoluta ad Aicit, Associazione intervento contro i tumori. Sabato 25 febbraio, a cura della Pro Loco e con il patrocinio del Comune, si terrà la 44ª edizione del Carnevale Corbettese, con ritrovo alle ore 14.00 in Piazza Beretta, per poi proseguire con sfilata a piedi, musica, dj set e premiazioni.

A Robecco sul Naviglio, sabato 11 febbraio 2023, appuntamento per gli amanti dello sport con la sesta edizione del TapaCross, manifestazione podistica organizzata da ASD Tapascione Running Team con il patrocinio del Comune. Il ritrovo per i partecipanti è stato fissato alle ore 13.00, presso il parco di Villa Terzaghi (via San Giovanni) e le gare inizieranno dalle ore 14.30 (per iscrizioni e informazioni: www.trt.run/tapacross).

A Turbigo, sabato 25 febbraio 2023, si terrà uno speciale “Carnevale Turbighese” all’insegna del riciclo e green, con sfilata e mezzi a zero impatto ambientale.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli S.p.A., settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.

