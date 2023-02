Prevenzione: screening gratuito della Croce Rossa Italiana a Milano

In Piazza Gramsci (MM4 Gerusalemme), dal 8 al 12 febbraio, sarà possibile effettuare un test rapido del sangue e rilevare i principali parametri vitali.

Ove necessario, sarà previsto anche un consulto con medici specialisti e nutrizionisti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio – La prevenzione rappresenta la regola principale da seguire per mantenere una buona salute e contrastare efficacemente le patologie in genere, e quelle cardiache in particolare.

Per questo motivo la Croce Rossa di Milano, nell’ambito dell’iniziativa “Prevenzione il cuore della vita”, ha scelto di realizzare un evento dedicato alla promozione della sana alimentazione e degli stili di vita salutari.

Screening

Dal 8 al 12 febbraio, un ambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana sarà a disposizione dei cittadini, dalle 10 alle 15, in piazza Gramsci a Milano (MM5 Gerusalemme) per effettuare uno screening gratuito: test rapido del sangue e la rilevazione dei principali parametri vitali. L’accesso è libero senza prenotazione e, ove possibile, si consiglia di osservare 12 ore di digiuno prima del test.

Consulenza di specialisti

Al termine dello screening verrà rilasciato un esito con i parametri rilevati. Nel caso in cui i risultati lo richiedano, sarà possibile avvalersi della consulenza gratuita di specialisti (medico e biologo nutrizionista) fissando un appuntamento nelle giornate di sabato e domenica (11 e 12 febbraio, dalle 10 alle 18) fino a esaurimento dei posti disponibili.

A tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa verrà distribuito materiale informativo e di sensibilizzazione sulle tematiche della nutrizione sana e degli stili di vita salutari.

V.A.

–