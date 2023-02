Corsico. Divertimento musicale sul tema dell’amore

Domenica 12 febbraio

Ore 17:00 e replica ore 21:00

Auditorium delle Libere Stelle presso CSM A. Pozzi in Via Dante 9, Corsico

Prenotazione: https://forms.gle/6GLtZZzqnNSZ7iCF9

Da Cjaikovsky a Prokoviev a West side story di Bernstein, un San Valentino speciale tra pianoforti, percussioni, un attore e …molto amore!

Con i pianisti della CSM A. POZZI, i suoi percussionisti e Fabio Cercone ospite.

Con il contributo di Asec Corsico per l’omaggio floreale per tutti i presenti al concerto e per il sostegno dimostrato alla nostra attività concertistica e di divulgazione culturale

Aspettando San Valentino…

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 febbraio 2023. L’11 Febbraio in Via Cavour a Corsico momenti musicali dalle ore 17:00! ASEC Corsico, con il patrocinio del Comune di Corsico e in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico presenta un pomeriggio in musica in alcuni dei negozi del Centro Storico cittadino!

V.A.