Giuseppe Conte e il M5S Lombardia in viaggio con i pendolari per ascoltare il disagio

(mi-lorenteggio.com) mMilano, 7 febbraio 2023. La quarta tappa del tour d’ascolto del Movimento Cinque Stelle Lombardia, sulle tratte maggiormente disastrate del trasporto pubblico ferroviario lombardo, vede la partecipazione di Giuseppe Conte.



Il Presidente del Movimento Cinque Stelle, insieme ai Consiglieri regionali Nicola Di Marco e Simone Verni hanno viaggiato sul convoglio partito alle ore 7.35 dalla stazione di Vigevano e arrivato a Milano Porta Genova.



Di Marco e Verni (M5S): «Anche oggi, insieme al Presidente Conte, abbiamo ascoltato i disagi dei pendolari. Dati alla mano, il trasporto pubblico ferroviario in Lombardia è in costante peggioramento. Una condizione che non si può comprendere barricandosi all’interno degli uffici di Palazzo Lombardia come hanno fatto in questi anni Fontana e l’Assessore Terzi. Per questo è importante viaggiare al fianco dei pendolari e ascoltare quali sono i problemi che lavoratori, studenti e viaggiatori vivono sulla propria pelle ogni giorno. In questo senso la presenza di Conte rappresenta l’immagine di un’altra Lombardia, quella che vogliamo costruire con Majorino presidente. Una Regione dove i servizi tornano ad essere efficienti e i cittadini vengono ascoltati e non messi alla porta» così i Consiglieri regionali, ricandidati alle prossime elezioni e capolista rispettivamente a Milano e Pavia.











V.A.