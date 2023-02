Trezzano. Dal buio alla speranza, recital in carcere

Un emozionante itinerario di riflessione sulla condizione umana, creato a realizzato

presso la Casa di reclusione di Opera. Lo spettacolo, adatto anche ai ragazzi, andrà

in scena il 24 marzo, con trasporto gratuito da piazza San Lorenzo

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 7 febbraio 2023 – Il Comune di Trezzano sul Naviglio e l’associazione Incontro e Presenza propongono alla cittadinanza trezzanese e del territorio circostante di vivere un’esperienza emozionante insieme, assistere allo spettacolo “Dal buio alla speranza” di Alessandro Cozzi e Giuseppe Pellicanò, pensato e realizzato presso la Casa di Reclusione di Opera.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 24 marzo alle ore 20 presso il teatro del carcere che si potrà raggiungere con il pullman in partenza alle ore 19 da piazza San Lorenzo. Un

servizio gratuito promosso con l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Salvatore Nuvoletta.

L’ingresso a teatro sarà libero, con un contributo volontario a favore del Comitato Maria Letizia Verga, per lo studio e la cura della leucemia del bambino, in ricordo di Carola, piccola cittadina trezzanese.

Gli autori presenteranno un recital di letture e canzoni dalla cultura brasiliana, un emozionante

itinerario di riflessione sulla condizione umana espresso attraverso poesie, racconti e canzoni tratti dai testi di Jorge Amado, Paulo Coelho, Vincius de Moraes, Joaquim Machado de Assis e Amado Nervo, con un inserto di Edgar Lee Masters e i brani musicali di Gilberto Gil, Joaõ Gilberto, Tom Jobin, Vincius de Moraes, Newton Mendonça, Baden Powell, Lulù Santos, Caetano Veloso.

Sono invitati anche i ragazzi.

Per partecipare allo spettacolo, occorre inviare entro il 15 marzo una mail a:

invito24marzo@gmail.com allegando una copia del documento di identità.

È previsto il servizio gratuito di trasporto a/r al Carcere di Opera con partenza da piazza San

Lorenzo (Trezzano sul Naviglio) alle ore 19. Il rientro è previsto per le ore 23.

V.A.