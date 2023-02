Usmate Velate. Via Europa, predisposta la piantumazione di nuove essenze

Dalla seconda metà di febbraio andranno a sostituire le piante ammalorate per via del caldo estivo

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 7 febbraio 2023. A partire dalla seconda metà di febbraio, il Comune di Usmate Velate avvalendosi di tecnici specializzati predisporrà la piantumazione di nuove essenze arboree in via Europa dove, a causa dell’anomalo caldo estivo, alcune delle magnolie messe a dimora nel 2021 sono purtroppo giunte a fine vita. L’intervento, supervisionato da un dottore agronomo cui l’Amministrazione Comunale ha affidato nei mesi scorsi il compito di eseguire una verifica sullo stato delle piante, sarà effettuato in tempistiche tali da garantire il consolidamento delle nuove essenze in vista della stagione primaverile ed estiva.

Le criticità si sono rilevate in viale Europa nel filare di fronte al Centro sportivo. Qui il professionista incaricato ha riscontrato che nel periodo estivo le piante in esame hanno ricevuto regolari bagnature, come testimoniato dalla presenza di specie erbacee pratensi ornamentali nei pressi dei tornelli, ma causa il decorso stagionale caratterizzato da caldo prolungato e intenso con temperature molto elevate anche nel corso delle ore notturne le piante non sono state in grado di superare lo stress da caldo.

Le piante disseccate saranno rimosse e sostituite: le essenze su cui intervenire sono già state identificate tramite l’apposizione di un segno in vernice gialla alla base del fusto. L’intervento sarà a carico dell’appalto di manutenzione del verde e non avrà alcun costo per le casse comunali.

Complessivamente, si tratta della sostituzione di una ventina di essenze arboree posate in concomitanza con i lavori di restyling della pista ciclopedonale.

Le piante ancora vive sono state invece aiutate a superare la fase di stress tramite specifici trattamenti e la posa al piede di una miscela di ceppi di Trichoderma e micorrize.

“Questa è l’ennesima conseguenza che il riscaldamento globale comporta anche sul nostro territorio – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Un fatto avvenuto nonostante i costanti interventi irrigui compiuti per tutta estate dagli operai del Comune che ringrazio per il lavoro svolto. Ci siamo quindi affidati ad un professionista per verificare lo stato di salute delle piante e le azioni necessarie da intraprendere”.