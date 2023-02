APPUNTAMENTO A CORNAREDO CON DIALOGHI DI PACE

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 8 febbraio 2023 – Domenica 12 febbraio, alle 15.30, a Cornaredo, nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo (piazza Libertà), sesto appuntamento dell’edizione 2023 dei Dialoghi di Pace dedicati al Messaggio di papa Francesco per la 56ma Giornata Mondiale della Pace sul tema «Nessuno si salva da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace»

I Dialoghi mirano a rendere ancora più attraente il Messaggio presentandolo in forma artistica.

IL PROGRAMMA DI CORNAREDO

Il pomeriggio di Cornaredo è a ingresso libero ed è a cura di Giovanni Guzzi. Letture: Elena Galbiati, Alberto Di Virgilio, Giorgio Favia. Interludi musicali: Pierluca Coletta (chitarra) e Matteo Vatovec (flauto).

Nello spirito voluto da Paolo VI istituendo nel 1967 la Giornata Mondiale della Pace («la proposta di dedicare alla Pace il primo giorno dell’anno nuovo non intende qualificarsi come esclusivamente nostra, religiosa cioè cattolica»), ad aprire questa edizione dei Dialoghi con un messaggio di pace nella sua lingua (poi ripetuto in italiano) sarà Costanza, nata in Etiopia: una terra dall’antichissima tradizione cristiana e nella quale l’occupazione coloniale italiana ha commesso massacri indicibili (tra gli altri quello di Debre Libanòs, in cui vennero uccisi migliaia di inermi fedeli e religiosi della chiesa copta). Anche oggi la guerra continua a portare morte in Etiopia. Costanza ha fondato l’associazione Friends of Christian Care, che si prende cura di bambini orfani e anziani in condizioni disagiate. Gli interessati a conoscere la sua attività potranno incontrarla al termine.

Come gli altri appuntamenti, anche quello di Cornaredo è dedicato alla memoria di Yuriy Kerpatenko, direttore d’orchestra ucraino ucciso a Kerson, nel corso della guerra che sta devastando il suo Paese.