Capitale europea della cultura 2025, Sangiuliano: 8 febbraio 2025 cerimonia inaugurale Nova Gorica-Gorizia

(mi-lorenteggio.com) Roma, 8 febbraio 2023 – “La Capitale europea della cultura per il 2025 vedrà ancora una volta coinvolta una città italiana, Gorizia, partner imprescindibile della candidatura transfrontaliera della slovena Nova Gorica che ha vinto il titolo”.

Lo ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, il quale aggiunge:

“L’Italia è e deve essere orgogliosa per questo riconoscimento che fa finalmente emergere le vicende di un territorio, quello del Goriziano, attraverso il quale è passata la storia d’Europa e in cui un drammatico confine ha profondamente segnato le comunità che lo abitano. Ma i cittadini di Nova Gorica in Slovenia, e di Gorizia in Italia, hanno saputo superare rancori e divisioni e hanno deciso di ricostruire insieme il loro futuro, diventando un modello e un simbolo per l’Europa e ottenendo così il giusto riconoscimento di questo loro straordinario cammino”.

“L’8 febbraio del 2025 sarà la data di inaugurazione della Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia. Questo stesso annuncio viene fatto ora dalla mia omologa, la ministra della cultura slovena Asta Vrecko. Non si tratta di una giornata casuale. L’8 febbraio è infatti la Giornata della cultura che si celebra da tempo in Slovenia, legata allo scrittore France Prešeren. Ma coincide anche con la nascita di uno dei nostri più grandi poeti, Giuseppe Ungaretti, che conobbe questo territorio durante la prima guerra mondiale come soldato e che qui scrisse alcuni dei suoi indimenticabili versi”, ha evidenziato il Ministro Sangiuliano che ha concluso:

“Voglio cogliere dunque l’occasione per ribadire l’assoluta vicinanza del Governo a questo evento straordinario e per questo il prossimo 17 febbraio incontrerò il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna e l’assessore regionale alla cultura del Friuli, Tiziana Gibelli, per parlare di proprio Go!2025”.

