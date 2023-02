Gli ascolti completi della prima serata del Festival 2023

Una delle percentuali d’ascolto più alte di sempre e un picco di oltre 16 milioni di telespettatori per la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Ieri sera, su Rai 1, il Festival della Canzone Italiana ha registrato un ascolto medio di 10 milioni 758 mila e uno share medio del 62,5%. La prima parte (21.18 – 23.44) è stata vista da 14 milioni 160 mila spettatori, con uno share del 61.7 per cento. La seconda parte (23.48 – 01.40) ha avuto 6 milioni 296 mila telespettatori, con uno share del 64.7 per cento. Il picco d’ascolto è stato registrato alle 21.37 con 16 milioni 470mila e quello di share l’1.14 con il 69,2 per cento.

Per quanto riguarda gli altri programmi della serata, grande risultato di “Sanremo Start” (dalle 20.44 alle 21.13) con 13 milioni 104 mila spettatori e uno share del 51.2, mentre “Prima Festival” (dalle 20.34 alle 20.43) ha avuto 9 milioni 603 mila spettatori e il 40.4 di share.

Da segnalare anche il successo di Fiorello con il suo “Viva Rai2! Viva Sanremo!” che – dall’1.41 all’1.59 – è stato visto da 2 milioni 468 mila persone con uno share del 60.3 di share.

È un Sanremo 2023 da record anche su RaiPlay: in termini di ascolto medio digitale (AMR-D), la diretta streaming su Rai 1 della prima serata del Festival di Sanremo 2023 è l’evento non sportivo più visto in diretta streaming dall’avvio della misurazione Auditel Online con 292.000 device collegati nel minuto, in Italia, ma con pubblico anche negli Uniti, Germania, Regno Unito, Spagna e Francia. Un dato in crescita del 40% rispetto alla prima serata dell’edizione 2022. La serata di ieri sera, quindi, supera in termini di AMRD tutte le serate del Festival 2022, compresa la finale. La prima parte della serata, in particolare, ha registrato una media di 341.540 device collegati nel minuto.

In netta crescita anche il dato del tempo speso: ieri sera sono state oltre 1,4 milioni le ore di fruizione live del Festival, il 75% in più rispetto alla prima serata dell’edizione 2022. Su RaiPlay, inoltre, la platea digital del Festival 2023 è più giovane di quella dell’edizione 2022, con circa il 40% degli utenti che hanno meno di 35 anni.

Sanremo2023 è già un successo sulle piattaforme social: la serata di apertura di è stata infatti la prima serata del Festival più commentata di sempre sui social, superando le ottime performance del 2022. Con oltre 12 milioni di interazioni generate nelle 24 ore, Sanremo2023 è l’evento televisivo della stagione televisiva in corso (dal 1° settembre 2022, inclusi gli eventi sportivi) più commentato sui social in Italia. E sempre nelle ultime 24 ore sono state 2,5 milioni le interazioni sugli account Rai coinvolti nel racconto dell’evento, in crescita del 126% rispetto alla prima serata 2022.

Su TikTok l’hashtag “#Sanremo2023” è stato visualizzato oltre 226 milioni di volte nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma l’attrattività dell’evento per le fasce più giovani, confermata anche dal dato registrato sul nuovo profilo TikTok @sanremorai: oltre il 60% dei contenuti è stato visualizzato da utenti under 25.