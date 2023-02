(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 8 febbrauo 2023 – Nel 75° anniversario della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito ieri sera alla prima serata della 73° edizione del Festival di Sanremo al teatro Ariston.

In apertura é stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e in Siria.

Redazione