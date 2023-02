MILANO 3.0-NEXT GENERATION LIVING CHE SORGERÀ ALLE PORTE DI MILANO: DA FEBBRAIO DISPONIBILI CIRCA 70 NUOVI APPARTAMENTI

Milano, 8 febbraio 2023 – Al via la commercializzazione di altre unità abitative a destinazione residenziale di Milano 3.0-Next Generation Living, il progetto di sviluppo immobiliare moderno e innovativo lanciato da DeA Capital Real Estate Sgr tramite il Fondo HighGarden gestito, con Dils nel ruolo di advisor e partner commerciale.

Dopo il grande successo ottenuto dal lancio dei primi edifici, ha inizio la nuova fase di commercializzazione. Dall’inizio del mese di febbraio sono disponibili altri 70 appartamenti in due costruzioni in corso di realizzazione. Le nuove soluzioni saranno caratterizzate da differenti tipologie abitative di varia metratura con viste uniche su lago, parco e città godibili dagli ampi terrazzi, logge e giardini privati.

Questa seconda fase di commercializzazione consentirà di assorbire parte della domanda stimolata a partire dallo scorso anno grazie soprattutto alla qualità del progetto che coglie i bisogni del target di riferimento. Il gradimento dell’operazione di Milano 3.0-Next Generation Living, confermata dalla messa sul mercato delle nuove unità, evidenzia l’interesse verso il modello di sviluppo della “città del futuro”: un’area urbana progettata nella zona più verde della città metropolitana secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, dove il connubio uomo-natura trova radici nella costruzione di appartamenti in classe energetica A4, immersi nel verde, corredati da vasti spazi aggregativi, piste ciclabili, aree attrezzate per il tempo libero, per il fitness e per il coworking, e numerosi servizi pensati per soddisfare tutte le esigenze, attuali e future, delle famiglie e dell’intera comunità.

I lavori, affidati a Colombo Costruzioni, procedono in linea con il piano di sviluppo per il complesso immobiliare firmato dal prestigioso studio Atelier(s) Alfonso Femia, con il coordinamento tecnico di Starching. Per le opere di costruzione saranno utilizzati materiali ecocompatibili ed energia da fonti rinnovabili: una scelta che conferma l’alto valore ambientale, e dunque anche sociale, del progetto.

Renzo Misitano, Direttore della Divisione Sviluppo Immobiliare di DeA Capital Real Estate SGR, ha commentato: “Aver puntato sulla qualità e l’innovazione ci sta dando ragione. Le persone, le famiglie che già hanno scelto Milano 3.0 come loro casa hanno idee molto precise su cosa vogliono: un progetto bello, a contatto con la natura, rispettoso dell’ambiente in cui è inserito e che garantisca i migliori standard di efficienza energetica anche in linea con le nuove prescrizioni europee di cui si sta discutendo in queste settimane. Milano 3.0 rispetta tutti questi parametri aggiungendone uno: l’affidabilità di una controparte, DeA Capital Real Estate SGR, che porterà a termine il progetto rispettando gli impegni presi”.

Thomas Guardiani, Head of Living & Residential di Dils, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nella prima fase di commercializzazione e soprattutto dell’apprezzamento dei clienti che ci confermano di aver colto l’unicità di questo nuovo concept abitativo. Il contesto in cui sorge Milano 3.0-Next Generation Living è ambito da tutti coloro che sono alla ricerca di abitazioni prestigiose di ultima generazione con spazi e servizi premium in un paesaggio residenziale immerso nella natura, con uno dei migliori rapporti qualità prezzo ad oggi sul mercato. Per questo abbiamo deciso di partire subito con la seconda fase tanto attesa anche da parte dei nostri potenziali clienti. Siamo quindi fiduciosi, grazie all’ampliamento dell’offerta disponibile, di poter rispondere alla straordinaria domanda emersa e che oggi è rimasta inevasa a seguito del veloce esaurimento di gran parte delle tipologie disponibili”.