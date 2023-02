Area B e Pronto soccorso Niguarda, Altitonante: “Sistema poco umano e che ha poco a che fare con la tutela dell’aria”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2023 – “I provvedimenti per la mobilità possono avere un senso se avviati tenendo conto delle reali esigenze dei cittadini e non se vengono usati con furore ideologico.

Un esempio di quanto Sala e la sua giunta dovrebbero davvero andare nelle periferie è il posizionamento delle telecamere di Area B prima dell’entrata del Pronto soccorso di Niguarda: dove sono ora impongono il pedaggio anche a chi è diretto al parcheggio antistante per raggiungere i propri cari ricoverati d’urgenza.

È un sistema poco umano e che ha poco a che fare con la tutela dell’aria o le limitazioni al traffico perché se le telecamere fossero state poste poco più avanti avrebbero sortito lo stesso effetto. Ma Sala per saperlo avrebbe dovuto visitare i limiti della città, invece preferisce continuare i suoi tour in giro per il mondo piuttosto che fare il lavoro per cui lo pagano i milanesi” così Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia.

