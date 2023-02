BAREGGIO. ILLUMINAZIONE PUBBLICA, APERTO IL BANDO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 9 febbraio 2023 – E’ aperto il bando per l’assegnazione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di Bareggio. Il valore complessivo della concessione è di 15 anni e il termine per presentare le offerte scade il 3 aprile. “Finalmente, dopo un lungo lavoro, siamo arrivati a far partire la gara – dichiara il sindaco Linda Colombo -. Come già anticipato, oltre all’installazione di lampade a led in tutto il paese, è stato previsto l’aumento del numero dei lampioni nelle zone più buie, tra le quali la via Piave, e all’interno dei parchi pubblici. Il gestore può inoltre inserire nell’offerta altre migliorie legate all’efficientamento energetico in linea con l’Agenda 2030. L’obiettivo del bando è ridurre i consumi energetici legati all’illuminazione pubblica rendendo allo stesso tempo il paese più sicuro e più ‘smart’. E’ stato un lavoro preliminare complesso, che ha portato via tanto tempo: ora speriamo nel buon esito del bando in modo tale da procedere quanto prima con gli interventi”.