La seconda serata del Festival 2023: share al 62.3 per cento

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 9 febbraio 2023 – Nella seconda serata del 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, da segnalare su Rai 1 l’ottimo ascolto di “Sanremo Start” (dalle 20.43 alle 21.12) con 12 milioni 278 mila spettatori e uno share del 49 per cento, mentre “Prima Festival” (dalle 20.34 alle 20.42) ha avuto 8 milioni 932 mila spettatori e il 38.9 di share.

Ascolto complessivo: (21.18 – 01.40): 10 milioni 545 mila spettatori con uno share del 62.3 per cento.

Prima parte (21.18 – 23.37): 14 milioni 087 mila spettatori, con uno share del 61.1 per cento.

Seconda parte (23.40 – 01.40): 6 milioni 352 mila spettatori, con uno share del 65.6 per cento.

“Viva Rai2! Viva Sanremo!” con Fiorello – dall’1.40 all’1.59 – è stato visto da 2 milioni 497 mila persone con uno share del 60.1.

Redazione