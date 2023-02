Monza. Polizia Locale e unità cinofila antidroga in azione: un arresto

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 febbraio 2023 – Nella mattinata di ieri, durante lo svolgimento del quotidiano servizio di presidio e controllo del territorio, gli agenti della Polizia Locale – Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale (N.O.S.T.) e Nucleo Cinofilo, hanno effettuato un arresto presso i Giardini della stazione ferroviaria.

Alla vista degli agenti e dell’unità cinofila antidroga “Boss”, un venticinquenne residente a Monza, titolare di regolare permesso di soggiorno, aveva tentato prima di allontanarsi e poi di disfarsi di un involucro contenente hashish, già diviso in piccole dosi, del peso complessivo di circa 9 grammi e di denaro contante.

Raggiunto dagli agenti il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in violazione all’art. 73 del D.P.R. 309/90; dopo l’iniziale identificazione in Comando gli agenti del NOST hanno perquisito anche il domicilio dell’uomo, dove è stata rinvenuto e sequestrato un ulteriore quantitativo di hashish diviso in 35 dosi e del peso complessivo di circa 63 grammi.

In seguito il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza ha fissato l’udienza di convalida per oggi, disponendo la detenzione domiciliare dell’arrestato.

Sempre ieri alle ore 10 il medesimo personale del N.O.S.T. con unità cinofila aveva eseguito un controllo ordinario nei giardini pubblici di via Solone nel quartiere San Rocco rintracciando un consumatore trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish (in un unico pezzo contrassegnato con il simbolo dei Bitcoins): il giovane è stato segnalato alla Prefettura mentre la sostanza è stata posta sotto sequestro amministrativo.

L’Assessore alla Sicurezza e alla Legalità del Comune ha ringraziato il Comando della Polizia Locale per il lavoro svolto e per l’impegno costante nel contrasto alla microcriminalità e al degrado: presìdi e controlli frequenti saranno confermati anche nelle prossime settimane ribadendo, così, che la sicurezza urbana è al centro delle priorità dell’Amministrazione.

Redazione