L’Allianz Powervolley al PalaBanca per l’esame Piacenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2023 – Ottava giornata di ritorno di Regular Season alle porte per l’Allianz Powervolley Milano che domani pomeriggio (alle ore 15.30) sarà impegnata sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Dopo la vittoria casalinga con Padova, i ragazzi di coach Piazza se la vedranno con l’attuale sesta forza del campionato in un confronto determinante per gli obiettivi di entrambe le formazioni.

Gli emiliani vantano un bilancio favorevole di 5 vittorie a 3 nei faccia a faccia, ma sono reduci dallo scivolone in Francia con il Montpellier nell’andata dei Quarti di CEV Cup. In Superlega sabato scorso la formazione di Massimo Botti si è piegata in quattro set alla capolista Perugia. Dal canto suo Milano ritrova il successo con Padova, caratterizzando la preparazione al match con Piacenza da entusiasmo ed energia, elementi che hanno contraddistinto la prova offerta proprio contro i patavini. Servirà quella stessa intensità per avere la meglio sull’ex Romanò, determinato con i suoi compagni di squadra, ad ottenere i tre punti per la corsa al quarto posto. In palio, infatti, il miglior piazzamento e la certezza di accedere ai quarti di finale dei playoff scudetto. Importanti motivazioni per Piacenza, ma altrettanto importanti anche per l’Allianz Powervolley che insegue la forte formazione di Botti ad una sola lunghezza di distanza (Milano 26 punti, Piacenza 27). Quindi match dall’alto coefficiente di difficoltà in cui i meneghini dovranno dare il tutto e per tutto per ottenere punti preziosi e rimanere in corsa per un posto tra le prime otto. A quattro giornate dalla fine della Regular Season la formazione di coach Piazza dovrà prestare attenzione anche agli altri risultati, in virtù di una classifica sempre cortissima.

DICHIARAZIONE

Nicola Pesaresi (Allianz Powervolley Milano): «Con Piacenza sarà una partita importante, come tutte da qui alla fine della Regular Season, contro un avversario forte che ha nell’attacco e nella battuta due armi importante. Quindi sarà importante il nostro approccio: avere la giusta pazienza ma anche la determinazione per combattere ogni punto in ogni azione di gioco. Ci prepareremo ad una battaglia, sappiamo che sarà così, una partita con scambi lunghi. All’andata è stata una partita strana perché dovevamo affrontarla con una formazione diversa, ma siamo stati bravi a rimanere nella gara, poi sappiamo com’è finita. Domenica dobbiamo pensare a questo momento e a fare bene le nostre cose, a cercare di mettere loro in difficoltà».

STATISTICHE

Il match Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 9 tra le due società: 3 successi per Milano, 5 per Piacenza.

EX

Luka Basic a Milano dal 2018/2019 al 2020/2021, Niccolò Hoffer a Milano nel biennio 2018/2019 e 2019/2020, Fabrizio Gironi a Milano nel biennio 2018/2019 e 2019/2020, Yuri Romanò a Milano nel 2021/2022 – Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/2018, 2018/2019.

DIRETTA TV

Il match delle 15.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard – Romanò, Simon – Caneschi, Recine – Leal, Scanferla (L). All. Botti.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Vitelli, Mergarejo– Ishikawa, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Vagni – Brancati. Terzo Arbitro: Rolla.

Impianto: PalaBanca di Piacenza.