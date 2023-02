Livigno. Sci alpinista 48enne morto travolto da una valanga

(mi-lorenteggio.com) LIVIGNO (SO), 11 febbraio 2023 – Un uomo ha perso la vita oggi, sabato 11 febbraio 2023, travolto da una valanga. Era uscito per fare sci d’alpinismo, poi il distacco, da una quota di circa 2600 metri fino ai 1850, dove l’uomo è stato ritrovato, in un canale nella zona ai piedi del Monte Motto. La dinamica è in corso di accertamento. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. I tecnici hanno effettuato la bonifica dell’area, anche con artva e unità cinofila, per escludere la presenza di altre persone. L’intervento è terminato con il rientro delle squadre, intorno alle 14:00.

Redazione