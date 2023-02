Sanremo. Gli ascolti completi della quarta serata del Festival 2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2023 – L’ascolto più alto dell’era Auditel: la quarta serata del 73° Festival di Sanremo fa registrare su Rai 1 l’ascolto record di 11 milioni 121 mila spettatori con uno share del 66.5 per cento. La prima parte (21.25 – 23.41) è stata vista da 15 milioni 046 mila spettatori, con uno share del 65.2 per cento. La seconda parte (23.44 – 01.59) ha avuto 7 milioni 041 mila spettatori, con uno share del 69.7 per cento.

Il picco di ascolto alle 21.46 con 16 milioni 683 mila, quello di share all’1.51 con il 74 per cento.

Da segnalare su Rai 1 anche “Sanremo Start” (dalle 20.42 alle 21.19) con 12 milioni 334 mila spettatori e uno share del 51.1 per cento, mentre “Prima Festival” (dalle 20.35 alle 20.43) ha avuto 8 milioni 582 mila spettatori e il 38.4 di share.

Ottimo risultato – nella notte tra giovedì e venerdì – per Fiorello e il suo “Viva Rai2! Viva Sanremo!” che, dalle 2.06 alle 2.52, ha tenuto davanti al teleschermo 1 milione 425 mila persone con uno share del 53.6 per cento.

Dati in crescita per RaiPlay anche nella quarta serata del Festival: ieri sera sono stati 321 mila i device collegati nel minuto medio alla diretta streaming di Rai1, un dato in crescita del 42% rispetto alla serata cover del 2022. Il picco è stato registrato alle 23.06, con oltre 438 mila device connessi durante il duetto di Giorgia ed Elisa.

Con questo risultato la diretta streaming della quarta serata di Sanremo2023 si posiziona al secondo posto nella classifica degli eventi live di tutti gli editori misurati da Auditel Online (esclusi gli eventi sportivi) dall’inizio della misurazione Auditel. Al primo posto la prima parte della seconda serata del Festival 2023 (407.500 AMRD).

La diretta streaming della seconda serata Festival di Sanremo 2023 ha generato 1,9 milioni di visualizzazioni, in crescita del 58% rispetto al 2022.

Importante anche il dato di crescita relativo al consumo dell’offerta on demand: nelle prime quattro giornate del Festival i contenuti di Sanremo 2023 hanno generato 18,9 milioni di visualizzazioni on demand, registrando un aumento del 39% rispetto alle prime tre giornate dell’edizione 2022.

E sui social l’edizione 2023 del Festival di Sanremo è già da record: con le interazioni generate nella quarta giornata, che sono state 9,7 milioni, il totale delle interazioni generate dal Festival ha raggiunto quota 38,5 milioni, in crescita del 15% rispetto al dato complessivo finale dell’edizione 2022. Dopo quattro giornate, Sanremo 2023 è quindi già il Festival più social di sempre.

Ottima la performance anche per gli account social Rai, anche grazie alla diretta Instagram realizzata sul palco dell’Ariston dal cast di Mare Fuori con Amadeus: nella sola giornata di ieri le interazioni generate dai profili ufficiali del Festival sono state 2,3 milioni, in crescita del 34% rispetto alle 24 ore precedenti.

Gli ascolti delle serate testimoniano che il Festival piace, ma piacciono anche le trasmissioni Rai che lo raccontano e ne svelano i retroscena. Su Rai 1 “Uno Mattina” si assicura il 26,5% di share con 1 milione 377 mila spettatori, poi “Storie Italiane” con il 29,6% e 1 milione 514 mila verso la conclusione della mattinata “E’ sempre mezzogiorno!” totalizza il 16,5% e 1 milione 903 mila spettatori. Il pomeriggio di Rai 1 è caratterizzato da “Oggi è un altro giorno” con il 19,9% di share e 2 milioni 241 mila e “La Vita in diretta” con il 24,4% e 2 milioni 342 mila spettatori.

Su Rai 2 alle 8 del mattino sono in 206 mila (3,9%) a vedere “…E viva il Videobox”, che segue la replica mattutina di “Via Rai2! Viva Sanremo!” che nonostante l’orario ottiene l’attenzione di 717 mila spettatori con il 14,9% di share. Il racconto del Festival coinvolge anche, su Rai 2, “I fatti vostri” che raggiunge l’11,1% pari a 893 mila spettatori poi “Ore 14” con Milo Infante che si assesta sul 5,5% con e 635 mila e “Bellamà” di Pierluigi Diaco con 5,5% di share e 545 mila. Anche “Nei tuoi panni”, coin Mia Ceran, commenta il Festival con la sua famiglia protagonista della settimana raggiungendo il 5% di share pari a 501 mila spettatori. Verso la serata “Muschio Selvaggio” con Fedez e Luis Sal, a partire dalle 18.45, coinvolge 410mila spettatori (2,8%).

Su Rai 3 anche “Agorà” con Monica Giandotti si occupa di Festival di Sanremo tra musica e politica ottenendo il 6,1% e 321 mila spettatori.