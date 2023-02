TRIENNALE MILANO – appuntamenti dal 14 al 19 Febbraio

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

14 – 19 febbraio

14 febbraio

18.30 Incontro | Le rotte del clima. Crisi climatica e migrazioni: diritti in azione

Ingresso gratuito previa registrazione: triennale.org

Le rotte del clima. Crisi climatica e migrazioni: diritti in azione è l’evento di presentazione del primo progetto in Italia di ricerca e advocacy sulla migrazione ambientale e climatica. All’incontro parteciperanno Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Veronica Dini, Presidente del Centro Studi Systasis e promotrice del progetto, Margherita Romanelli Coordinator of EU programmes and International Policies, Advocacy, Partnership and Evaluation di We World, e Francesca Biondi Dal Monte, professoressa associata in Diritto Costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il talk sarà moderato da Sara Milanese, autrice a Radio Popolare. Saranno inoltre presenti l’attrice Lucilla Giagnoni, che leggerà, recitandole, storie di migrazioni, e l’illustratrice Alice Toietta, che realizzerà un report grafico degli interventi dei relatori

.

19.30 FOG Festival | Arca ostinata

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Un’opera in miniatura che nasce dalla complicità decennale tra Nino Laisné – tra i più eclettici degli artisti francesi – e il musicista spagnolo Daniel Zapico. Sfuggendo a qualsiasi classificazione, Arca ostinata rappresenta un tributo alla musicalità trasognante della tiorba (un grande liuto del XVI secolo) e alle atmosfere evocative dell’epoca barocca. Oltre al lavoro di recupero e di ricerca storica, è un’enorme lanterna magica a trasportare lo spettatore in un tempo altro, in un sogno ad occhi aperti, tra luci, scenografie e composizioni visive. Parallelamente, la dimensione sonora riporta in vita i grandi miti musicali di un tempo lontano, in chiave contemporanea e ibridata. Una fantasmagoria, un bestiario di immagini, suoni e colori.

In occasione dello spettacolo, è prevista una visita tattile dedicata alle scenografie e agli oggetti di scena di Arca ostinata (ore 17.15, durata: 45’). La visita è pensata principalmente per persone con disabilità visiva. Per info: access@triennale.org

15 febbraio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano.

19.30 FOG Festival | Limbo

Presso Teatro Out Off

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

I suoi nonni sono bianchi ed europei, le sue nonne mozambicane e indiane. I suoi bisnonni erano ebrei portoghesi, makonde mozambicani, indiani di Goa e cinesi di Canton. Victor de Oliveira – attore, autore e regista che negli anni ha calcato i principali palcoscenici europei – è orgoglioso del proprio albero genealogico, ma non è sempre stato tutto così semplice. Attraverso un lavoro introspettivo, l’artista, per la prima volta in Italia, si interroga sulle origini e sulla storia della propria famiglia, componendo un mosaico di ricordi personali e testimonianze storiche, tra colonialismo, schiavitù e attualità. Un autofiction in cui Victor de Oliveira affronta la propria condizione sospesa e intermedia, in un limbo di storie e persone perdute o dimenticate.

Dopo lo spettacolo del 15 febbraio, sul palco, ci sarà un incontro con l’artista Victor de Oliveira, che presenterà il suo lavoro e la sua ricerca artistica.

16 febbraio

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Su iscrizione, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

Dalle 11.00 alle 12.15 e dalle 17.00 alle 18.15 FOG Festival | Los Protagonistas

Presso BASE Milano

Installazione a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Una passeggiata tra mondi impossibili, un susseguirsi di scenari onirici che sprigiona tutta la potenza delle immagini e la loro straordinaria incomunicabilità. L’acclamato progetto El Conde de Torrefiel (Tanya Beyeler e Pablo Gisbert) presenta un’installazione performativa appositamente ideata per bambine e bambini, in cui atmosfere surreali e variopinte invitano lo spettatore a moltiplicare il proprio sguardo. Come esploratori di terre sconosciute, i partecipanti verranno guidati da una voce narrante attraverso un percorso che stimolerà il loro potere immaginativo e sensoriale.

11.30 Conferenza stampa | Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori

Accredito stampa disponibile a questo link

Presentazione alla stampa di Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori, quinta mostra presentata nell’ambito del partenariato tra Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain, dedicata a una delle più grandi artiste australiane contemporanee degli ultimi due decenni.

18.00 Incontro | Sally Gabori Night

Ingresso gratuito previa prenotazione: triennale.org

Una serata esclusiva dedicata all’artista aborigena australiana Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori in occasione dell’apertura della sua mostra personale. Saranno presenti Amanda Gabori Dibirdibi e Tori Juwarnda Wilson, rispettivamente figlia e pronipote di Sally Gabori, Bruce Johnson McLean, Barbara Jean Humphreys Assistant Director, First Nations and Head Curator, First Nations Art, National Gallery of Australia, specialista di Sally Gabori, e Juliette Lecorne, curatrice, Fondation Cartier. Ingresso libero alla mostra a partire dalle 17.00.

19.30 FOG Festival | Limbo

Presso Teatro Out Off

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

17 febbraio

Dalle 11.00 alle 12.15 e dalle 17.00 alle 18.15 FOG Festival | Los Protagonistas

Presso BASE Milano

Installazione a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

18 febbraio

10.00 Laboratorio | Prospettive radiofoniche

Partecipazione gratuita previa registrazione: triennale.org

Cos’è una web radio? Come è fatta? I ragazzi che parteciperanno al laboratorio in collaborazione con Radio Raheem, resident radio di Triennale, impareranno insieme come si prepara una vera diretta radiofonica, dando sfogo alla propria creatività e osservando da vicino uno dei mezzi di comunicazione più affascinanti e divertenti di sempre.

Dalle 11.00 alle 12.15 e dalle 17.00 alle 18.15 FOG Festival | Los Protagonistas

Presso BASE Milano

Installazione a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

15.30 Laboratorio | Terra, mare, io

A cura di Luci su Marte

In collaborazione con Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

I bambini esploreranno nuove forme di interazione con le opere presenti nella mostra Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori, ideata e curata da Fondation Cartier pour l’art contemporain nell’ambito del partenariato con Triennale Milano. Le famiglie saranno accompagnate nella lettura e interpretazione del linguaggio dell’artista attraverso la musica e il corpo, dando vita a giochi di movimento volti a stimolare un’esperienza sensoriale e inedita nel museo. Il laboratorio è condotto da Lucia Sauro, danzatrice e pedagogista e Marta Tedolfi, educatrice museale e storica dell’arte.

19.30 FOG Festival | Meredith Monk in concerto con Katie Geissinger e Allison Sniffin

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Da un’inedita collaborazione tra Triennale Milano Teatro e Pirelli HangarBicocca, in occasione della mostra di Bruce Nauman Neons Corridors Rooms, nasce un invito a Meredith Monk, tra le figure più coraggiose e visionarie delle performing arts contemporanee, il cui percorso artistico si è incontrato per la prima volta con quello di Nauman alla fine degli anni Sessanta. Leggendaria maestra della multidisciplinarità e pioniera della “tecnica vocale estesa”, Meredith Monk – insieme al suo ensemble (Katie Geissinger e Allison Sniffin) – presenta in Triennale uno dei suoi concerti più rari e intimi, che riflette una carriera di sessant’anni tra sperimentazione e innovazione. Una performance musicale che invita il pubblico in mondi incantevoli e affascinanti, esplorando le infinite possibilità della voce umana.

19 febbraio

15.30 Laboratorio | Terra, mare, io

A cura di Luci su Marte

In collaborazione con Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

21.00 FOG Festival | Leggere Lolita a Teheran

Presso Teatro Out Off

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

“Nell’autunno del 1995, dopo aver dato le dimissioni dal mio ultimo incarico accademico, decisi di farmi un regalo e realizzare un sogno. Chiesi alle sette migliori studentesse che avevo di venire a casa mia il giovedì mattina per parlare di letteratura”. Inizia così il romanzo Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi, tra i bestseller del “New York Times” per oltre due anni. La vicenda narra la vera storia dell’autrice, costretta a lasciare l’università dove insegnava a causa delle pressioni dello stato iraniano, e che trasformerà la propria casa in un luogo di resistenza letteraria. Seguendo il suo esempio, l’attrice Cinzia Spanò e la musicista Roberta Di Mario propongono un reading di brani tratti dal romanzo. Un omaggio alla forza delle donne iraniane.

21.00 Incontro | Meredith Monk in conversazione con Andrea Lissoni

Presso Pirelli HangarBicocca

Ingresso gratuito previa prenotazione: triennale.org

In occasione della mostra di Bruce Nauman Neons Corridors Rooms presso Pirelli HangarBicocca, dopo il concerto in Triennale, Meredith Monk è protagonista di una conversazione con Andrea Lissoni, direttore dell’Haus der Kunst di Monaco di Baviera, dove a novembre 2023 sarà inaugurata la retrospettiva Meredith Monk. Calling. Il dialogo si svilupperà attorno al pionieristico uso della voce di Monk e alla natura multidisciplinare del suo lavoro e di quello di Nauman, che collabora con l’artista dal 1968.