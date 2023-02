Regionali. Lazio e Lombardia al voto, aperti i seggi; si vota dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 12 e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 13

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 febbraio 2023 – Domenica 12 e lunedì 13 febbraio si vota in Lazio e in Lombardia per l’elezione dei presidenti di regione e dei consigli regionali.

I seggi rimarranno aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 12 e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 13: al termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio.

Affluenza alle urne – rilevata alle ore 12, 19 e 23 di domenica 12 febbraio e alle ore 15 di lunedì 13 – e risultati potranno essere seguiti consultando la piattaforma integrata Eligendo, raggiungibile anche dal banner sulla home page di interno.gov.it, o scaricando l’app Eligendo Mobile disponibile su App store che su Google play.

Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi ai rispettivi seggi muniti di un documento di identità valido e di tessera elettorale. Chi non è in possesso della tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del proprio comune, aperto tutta la durata delle votazioni.

Tutte le informazioni sul voto – tra cui facsimile della scheda elettorale, chiarimenti sul voto disgiunto, indicazioni sulle agevolazioni, documentazione e circolari – sono consultabili online sui siti web della regione Lazio e della regione Lombardia