CECCHETTI (LEGA): “CITTADINI LOMBARDI HANNO PREMIATO NOSTRO BUON GOVERNO NEGLI ULTIMI 5 ANNI. E DA DOMANI SI RIPARTE CON TANTI OBIETTIVI TRA CUI L’AUTONOMIA.”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2023 – “Grazie ai cittadini lombardi per aver riconfermato, con una maggioranza netta e cristallina, il buon governo di Attilio Fontana e la coalizione di centrodestra. I cittadini lombardi hanno premiato il lavoro quotidiano di cinque anni, hanno premiato la concretezza e i risultati, senza ascoltare il campionario di bugie, fake news e amenità varie proposte dal centrosinistra, bocciato nuovamente alle urne esattamente come era accaduto qualche mese fa alle Politiche. Il centrodestra si conferma la prima coalizione regionale, la Lega ottiene un ottimo risultato, risalendo nei consensi rispetto alla Politiche: questo è anche un voto che premia il buon lavoro che stanno svolgendo i nostri ministri al Governo. Stasera si festeggia, da domani si riprende a lavorare per i prossimi cinque anni e con tanti obiettivi da raggiungere, uno su tutti, l’autonomia regionale!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione