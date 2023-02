PONTE DI LEGNO. DONNA SCIVOLA LUNGO UN CANALE GHIACCIATO

PONTE DI LEGNO (BS), 13 febbraio 2023 – Intervento ieri in Alta Valle Camonica per la V Delegazione del Soccorso alpino. Una donna è scivolata lungo un canale ghiacciato per un centinaio di metri e ha riportato diversi traumi. Stava facendo un’escursione con un gruppo di amici nella zona della Conca di Pozzuolo, a circa duemila metri di quota. Hanno subito chiesto aiuto: la centrale ha mandato sul posto le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Ponte di Legno, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. È arrivato anche l’elisoccorso di Trento, che ha portato la donna in ospedal a Trento