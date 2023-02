Torna la Città dei Gatti, per festeggiare i felini e chi li ama

Milano, 13 febbraio 2023 – Torna a Milano con la sua sesta edizione LA CITTÀ DEI GATTI, il festival organizzato da Excalibur in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, youpet.it e Radio Bau e con il supporto di Feliway – il brand per la serenità dei felini – nato per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto, che per volontà delle più importanti organizzazioni catofile da più di trent’anni si festeggia ogni 17 febbraio.

Il festival propone un vivace calendario di eventi dal 17 febbraio al 19 marzo e sarà inaugurato il 17 febbraio con l’attesissimo Feliway Concerto in Miao (ore 20:30 c/o Teatro Il Cielo sotto Milano a Porta Vittoria), che quest’anno celebra i 55 anni dei 44 gatti più amati della storia della musica accostando la celebre canzone cult de Lo Zecchino d’Oro a brani di Rossini, Ravel, Mozart e Webber. Un appuntamento ideale per grandi e piccini!

Il festival si anima, poi, di appuntamenti imperdibili: una mostra tutta dedicata ai gatti protagonisti (e non) degli anime giapponesi da Doraemon a Torakiki (allo WOW Spazio Fumetto), una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati dei nostri a-mici baffuti con esperti, veterinari, etologi e autori di saggi (Biblioteca di WOW Spazio Fumetto), visite guidate alla scoperta dei segreti del mondo dei felini (Museo di Scienze Naturali) e molto altro ancora. Il programma completo, sempre aggiornato, è disponibile al sito www.lacittadeigatti.it.

Proprio in occasione della Giornata Nazionale del Gatto, Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e past president di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) – che sarà protagonista di appuntamenti digitali sui canali del festival nelle prossime settimane – ricorda alcune preziose indicazioni su alcuni dei temi che più stanno a cuore gli amanti dei felini.

Convivere felicemente con un gatto

Vivere con un gatto può sembrare semplice, ma arrivare a comprendere appieno le esigenze di un membro della famiglia di un’altra specie è il modo migliore per garantire una convivenza serena. Realizzare attività collaborative con lui, ad esempio, è molto importante per rendere più forte il rapporto con la sua famiglia umana. “In particolare, se il gatto non ha libero accesso ad un ambiente esterno dove poter correre, cacciare, conoscere altri gatti e arrampicarsi sugli alberi, le attività da svolgere con noi umani sono sicuramente una grande fonte di stimoli per il suo benessere” segnala la dottoressa. Un esempio? Intrattenerlo in un luogo diverso dal solito, come il pianerottolo dell’abitazione, dove può giocare liberamente senza correre il rischio di farsi male o mettersi nei guai, oppure cambiare la disposizione dei mobili di una stanza per creare un” micio-spazio”. Giocare è importante in tutte le fasi della vita del gatto, ma non a tutti piacciono le stesse cose. Bisogna imparare a conoscersi e… un po’ di fantasia!

Una casa a misura di gatto

Si sa, i gatti amano arrampicarsi verso l’alto, ma in mancanza di un giardino e di alberi dove poter svolgere questa attività, è possibile organizzare alcuni spazi in casa in modo che il gatto possa sfruttarne la verticalità e vedere il mondo da un altro punto di vista. Inoltre, se si dispone di un balcone, è bene che il gatto possa sfruttarlo, proprio perché gli permette di godere di un angolo diverso di mondo. Il balcone andrebbe dunque messo in sicurezza, così che il gatto non possa farsi male o cadere, ed è consigliabile fare in modo che l’accesso gli sia possibile in ogni momento, anche quando siamo fuori casa. “Se non ha la possibilità di accedere all’esterno, siamo soprattutto noi a doverci adattare alle esigenze del nostro gatto: se si sente “compresso” in un ambiente domestico dovremo trovare un punto d’incontro fra il nostro stile di vita e le sue necessità” spiega la dottoressa Giussani. “Bisogna ricordare che la vita di un gatto domestico gira attorno alla sua famiglia umana, e che tutto ciò che fa durante la giornata gradirebbe farlo con noi. Se non trascorriamo tanto tempo a casa, è necessario adattarsi e fare in modo che i momenti di privacy che siamo abituati a trascorrere da soli si trasformino, diventando una sorta di micio-privacy. Anche se si tratta di andare in bagno”. Rilasciare nell’ambiente i feromoni, tramite i diffusori, è una pratica molto utile a rassicurare il gatto e a farlo sentire maggiormente a proprio agio nella propria abitazione. I feromoni Feliway sono simili a quelli che normalmente il gatto produce quando compie alcune azioni tipiche, come farsi le unghie grattando contro un oggetto, o come sfregare le guance sugli oggetti o su di noi. Solitamente il gatto ama lasciare i propri graffi (e quindi i feromoni) in alcune zone precise della casa che per lui sono significative: vicino a dove dorme, ad esempio, o nelle zone di passaggio fra esterno e interno. Per evitare che rovini mobili e divani graffiandoli, è possibile acquistare alcuni tipi di graffiatoi e porli nelle zone della casa che lui ritiene strategiche.