BIT. Visita del Ministro Salvini allo stand di Navigazione Laghi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2023 -Questa mattina il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sen. Matteo Salvini, accompagnato dal Sottosegretario al Cipe, sen. Alessandro Morelli, ha visitato lo stand dell’Ente Governativo che si occupa del trasporto pubblico sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Ad accogliere i rappresentanti del Governo il Gestore Governativo, Donato Liguori, e la dirigenza della Gestione Governativa Navigazione Laghi.

“Alla luce dei dati diffusi anche in questi giorni alla Fiera Bit dalla Navigazione Laghi” afferma il Sottosegretario Alessandro Morelli “l’azione dell’Ente si conferma una best practice che concorre allo sviluppo territoriale e alla sua crescita, in accordo con tutti gli attori istituzionali e la rete degli stakeholder. Da parte del Governo, come dimostrato in più occasioni, il massimo sostegno per il rafforzamento di una realtà che si attesta sempre più come punto di riferimento nel trasporto pubblico e per l’importante segmento turistico nazionale e internazionale”.

