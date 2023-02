Inaugurata la nuova SP 165 tra Melegnano e Landriano

La strada, totalmente riqualificata, consentirà una maggiore fluidità del traffico verso gli svincoli autostradali. Soddisfazione della consigliera delegata metropolitana Beatrice Uguccioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2023 – Oggi è stata inaugurata, e aperta al traffico, la strada provinciale SP. 165 tra Pairana di Landriano (PV) e Melegnano (MI). La strada, totalmente riqualificata, e storicamente nota col nome “strada Cerca di Landriano”, consentirà al traffico automobilistico proveniente dal territorio dell’Alto Pavese (Landriano, Bascapè, Vidigulfo, Bornasco, Lardirago, Torrevecchia Pia, Pavia ecc.) di raggiungere agevolmente gli svincoli autostradali di Melegnano (A1, autostrada per Milano e Bologna) e di Vizzolo Predabissi (A58, tangenziale esterna di Milano) attraverso un itinerario interamente extraurbano e senza dover più necessariamente passare dalla SP. 40 “Binasco-Melegnano” che, come ben noto, è una arteria molto utilizzata e spesso congestionata.

La realizzazione della strada è stata resa possibile attraverso un accordo interistituzionale tra la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Pavia, i Comuni pavesi di Landriano e Bascapè, i Comuni milanesi di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano e un operatore privato (la società Valtidone S.p.A.) che sta realizzando magazzini per un’attività logistica nel territorio di Bascapè. Così commenta la consigliera delegata metropolitana alla mobilità e alle infrastrutture Beatrice Uguccioni: “Da oggi i territori di Milano e di Pavia sono più vicini. Questa infrastruttura moderna e sostenibile permetterà non solo di alleggerire il traffico lungo la SP. 40, ma accompagnerà lo sviluppo di un territorio che sta diventando sempre più attrattivo. Inoltre, la riqualificazione garantirà maggiore sicurezza rispetto al passato agli automobilisti che quotidianamente la utilizzano”.

“Prosegue il percorso di rafforzamento delle infrastrutture della Provincia di Pavia anche grazie a virtuose collaborazioni interistituzionali come quella messa in campo per la realizzazione di tale asse viario che, fin da subito, si candida ad essere uno snodo cruciale per il Pavese e l’area metropolitana di Milano. La provincia di Pavia, nel suo percorso di rilancio della competitività ed attrattività territoriale, deve essere in grado di far forza su una visione di futuro che la vede sempre più centrale dei più importanti corridoi europei per i flussi di persone e merci”. Conclude così il Presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli.

Alcune istruzioni per l’uso consapevole e responsabile: la strada verrà aperta con una segnaletica provvisoria di cantiere, con limite di velocità generalizzato a 70 km/h (50 km/h in avvicinamento alle tre rotatorie poste sul tracciato) e divieto di sorpasso: la ragione è legata al fatto che devono essere portate a termine alcune lavorazioni a margine della strada. Raccomandiamo pertanto di rispettare scrupolosamente la segnaletica. Segnaliamo inoltre che la pista ciclabile posta a fianco del tracciato, nella sezione compresa tra Pairana (PV) e Cascina Calnago (MI) rimarrà chiusa al traffico poiché dev’essere completata la posa delle staccionate di sicurezza e la segnaletica.

Redazione