Nuove auto a zero emissioni dal 2035: lo ha deciso l’Europarlamento

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 14 febbraio 2023 – “L’obiettivo è ridurre del 100% le emissioni di questi tipi di veicoli rispetto al 2021. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono stati fissati al 55% per le autovetture e al 50% per i furgoni” così, oggi, il Parlamento europeo ha votato la legge che prevede l’obbligo per nuove autovetture e nuovi veicoli commerciali leggeri di non produrre alcuna emissione di CO2 dal 2035. Il testo è stato approvato in aula con 340 voti a favore (279 contrari e 21 astenuti).

Redazione