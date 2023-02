REGIONALI LOMBARDIA, CHRISTIAN GARAVAGLIA PRIMO DEGLI ELETTI NELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA A MILANO

Christian Garavaglia primo degli eletti di Fratelli d’Italia a Milano e provincia. Le sue prime parole e il commento del senatore Mario Mantovani.

(mi-lorenteggio.com) Turbigo, 14 febbraio 2023 – Christian Garavaglia, docente universitario nato nel 1973, sindaco di Turbigo dal 2011 al 2021, è il primo degli eletti di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia nella lista di Milano e area metropolitana.

Dirigente regionale del partito di Giorgia Meloni, attualmente è responsabile del Dipartimento regionale Formazione di Fdi. Dal 2002 è docente in microeconomia ed economia industriale presso l’Università Bocconi a Milano e Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) e dal 2005 è docente di Economia Industriale e ricercatore presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa (DEMS) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nel 2015, in un sondaggio di gradimento tra gli studenti, risulta essere il docente più apprezzato di tutto l’Ateneo.

Di seguito le sue prime dichiarazioni successive al risultato colto alle elezioni di domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

“Questo risultato è il frutto di un percorso, cominciato quando ero ragazzo: mi sono avvicinato alla vita politica e amministrativa del mio Comune, Turbigo, e successivamente go allargato sempre più l’interesse ai problemi del territorio. Ho sempre fatto politica e amministrazione mettendoci impegno, costanza e perseveranza, i tre ingredienti principali che anno sempre caratterizzato il mio modo di lavorare, soprattutto nel ruolo da Sindaco. Aggiungendo a questo, la mia professione mi ha portato sempre ad studiare e approfondire i singoli temi, così da essere pronto a gestire al meglio l’amministrazione pubblica con le sue necessità e le sue esigenze. Da qui nasce la candidatura in Regione Lombardia con Fratelli d’Italia: per dare un contributo alla gestione della Regione più efficiente d’Italia, analogamente a quanto fatto da Attilio Fontana col buongoverno premiato dagli elettori lombardi. Ora mi impegnerò per garantire professionalità e serietà, assieme a una dose di novità. In questo percorso mi ha accompagnato Mario Mantovani, con cui è nata prima un’amicizia che un legame politico; stando al suo fianco il lavoro diventa sempre più proficuo e migliore. Da domani sarò il Christian Garavaglia di sempre, seppur in una nuova veste”, conclude il neo eletto consigliere regionale.

IL COMMENTO DEL SENATORE MARIO MANTOVANI

“Sono estremamente soddisfatto del grande risultato colto da Christian Garavaglia, da un punto di vista politico ma anche umano. Sono convinto che il territorio abbia scelto un ottimo amministratore, una persona preparata che saprà rappresentare con capacità e piglio deciso i propri elettori in Regione Lombardia. Nella vita, fra le tante cose, ho fatto l’insegnante per 24 anni: credo fermamente nella missione di far crescere i giovani. Conosco Christian da molti anni e ne ho seguito la crescita, culminata nello straordinario risultato di ieri. Per quanto mi riguarda è stata una campagna elettorale dura ma a tratti entusiasmante: ho ritrovato tantissimi amici, forse anche dell’affetto che era rimasto un po’ sopito. Sono personalmente molto soddisfatto, ma adesso siamo tutti concentrati sul buongoverno e la crescita della nostra amata terra di Lombardia, e con Christian Garavaglia in Regione sono certo che sapremo cogliere obiettivi importanti. Ecco perché guardiamo avanti con coraggio”, aggiunge il senatore Mario Mantovani.