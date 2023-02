Carnevale 2023 a Corsico tra divertimento e colori: il programma

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 febbraio 2023 – Sarà una “Corsico a colori” quella che prenderà vita venerdì 24 e sabato 25 febbraio dalle ore 15 alle 18 nel centro storico della città.

Il Comune di Corsico, infatti, ha deciso di raddoppiare gli eventi per il Carnevale 2023 e lo ha fatto puntando su format adatti a un pubblico di famiglie.

Lungo tutta la via Cavour saranno infatti allestite diverse postazioni in cui grandi e piccini potranno mettersi alla prova alla scoperta del Carnevale italiano.

I protagonisti della festa saranno proprio i classici personaggi carnevaleschi della tradizione italiana: le famiglie saranno infatti coinvolte in un percorso ludico-tematico alla scoperta delle venti maschere più famose d’Italia.

In ogni stand si potrà giocare con i personaggi tipici delle regioni italiane e partecipare alle diverse attività proposte:

– Tombola di Carnevale

– Area teatrino con storie animate

– Laboratori creativi

– Area origami

– Area bolle di sapone “artistiche”

– Musica e balli

– Attività di animazione di gruppo.

Non mancherà la sfilata delle mascherine e per finire la tradizionale battaglia di coriandoli.

Sabato 25 febbraio, alle ore 14.30 partirà da piazza Europa, di fronte alla Parrocchia Spirito Santo, la tradizionale sfilata di Carnevale guidata dal carro costruito dai bambini e dai volontari dei tre Oratori che, percorrendo la via IV Novembre, la via Foscolo e la via XXIV Maggio, arriverà davanti alla Chiesa SS. Pietro e Paolo in via Cavour, nel cuore del Carnevale.

