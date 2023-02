FIRMATO IL PATTO DI COLLABORAZIONE PER DARE VITA A OUT, IL CORTILE SOCIALE DEL MERCATO COMUNALE DI VIALE MONZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2023 – Nuova vita per il cortile del Mercato comunale coperto di viale Monza 54.

È stato firmato oggi, alla presenza dell’Assessora ai Servizi civici con delega alla Partecipazione Gaia Romani e del Presidente del Municipio 2 Simone Locatelli, il Patto di collaborazione tra Comune di Milano e le Associazioni MEMO54 APS, Il Vespaio ETS e Genitori Ciresola ETS per dare vita a OUT. Il cortile sociale.

Siamo nel quartiere Nolo dove, complici una rigenerazione e una profonda trasformazione urbana avviate con l’apertura di nuovi punti aggregativi e gli interventi di urbanismo tattico, il mercato sta ritrovando una nuova vitalità, supportato dal lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti per riconoscere un ruolo sociale a questi luoghi.

Già nel 2020, proprio all’interno degli spazi del mercato, è stato inaugurato Off Campus Nolo, uno spazio del Politecnico di Milano, nel quale il gruppo di ricerca POLIMI DESIS Lab del Dipartimento di Design promuove attività di didattica innovativa, di ricerca responsabile e co-progettazione a favore della collettività e dello sviluppo del quartiere.

Il progetto “OUT. Il cortile sociale”, che va ad aggiungere un importante tassello per la rivitalizzazione dell’intera area, consiste nella riconversione del cortile interno di pertinenza del mercato (di circa 70 mq) – oggi adibito a sede della raccolta di rifiuti e in gran parte non utilizzato – per restituire uno spazio di socialità a chi abita nel quartiere. Il progetto è finanziato da Fondazione di Comunità Milano e dal Fondo Fondazione Claudio De Albertis e vede il supporto del Politecnico di Milano nel processo di realizzazione dell’intervento e nella progettazione delle attività culturali e sociali che lo animeranno.

Con la firma del Patto le associazioni si impegnano a realizzare una serie di iniziative culturali ed educative per promuovere l’animazione e la cura dello spazio esterno del cortile, restituendolo al quartiere come nuovo spazio di socialità.

“La firma di oggi – afferma l’assessora Romani – arriva a valle di un percorso virtuoso avviato da tempo, con il quale abbiamo fatto evolvere l’area del mercato di viale Monza, arricchendola di attività con finalità sociali, culturali, aggregative e ricreative. Ci tengo a ringraziare moltissimo tutti i soggetti coinvolti, perché questo progetto dimostra ancora una volta come la partecipazione attiva e la collaborazione del tessuto sociale e associativo possono dare vita a risultati straordinariamente belli, come quello del cortile sociale. Un luogo, oggi in disuso, che si prepara a prendere vita e diventare contenitore di occasioni di socialità e cultura”.