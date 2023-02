Milano. Incidente all’incrocio tra via Bisceglie e Parri: moto prende fuoco, gravissimo 18enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2023 – Intorno alle ore 19.00, all’incrocio la via Bisceglie e la via Parri, una Wolkswagen e un moto, per cause in fase di accertamento si sono scontrate. Dopo l’impatto, la moto, condotta da un ragazzo di 18 anni, ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde Trezzano. Il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale in codice rosso, mentre la Polizia Locale e i Carabinieri hanno fatto tutto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

V. A.