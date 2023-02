Basiglio – “M’illumino di meno”: focus sulle Comunità energetiche rinnovabili

Il tema del 2023 sono le alleanze territoriali tra Comuni e cittadini per la produzione e la distribuzione di energia da fonti alternative, le cui basi a Basiglio sono già state gettate lo scorso ottobre

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 16 febbraio 2023 – Oggi 16 febbraio si tiene la 19ª edizione di “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. L’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare la sua partecipazione all’iniziativa, alla quale aderisce da diversi anni, disponendo per un’ora lo spegnimento delle luci non indispensabili alla sicurezza in tutti gli edifici comunali.

Inoltre, Basiglio aderisce in particolar modo al tema di “M’illumino di meno” per il 2023: le Comunità energetiche rinnovabili, ossia quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. Lo scorso ottobre, infatti, l’amministrazione comunale ha gettato le basi concrete per la costituzione di una Comunità energetica, affidando l’incarico di facilitatore territoriale a Ceress Srl, società specializzata nella realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nella creazione e gestione di CER. Chi fosse interessato può accedere all’area riservata ai cittadini di Basiglio sul sito ufficiale di Ceress, al link www.ceress.it/comune/basiglio-lombardia/, dove sono disponibili informazioni sul progetto, risposte a domande frequenti e il format da compilare per inviare la propria manifestazione d’interesse.

“Sul risparmio energetico – evidenzia il sindaco Lidia Reale – abbiamo iniziato alcuni anni fa un

percorso sviluppato in due direzioni: investimenti significativi per contenere i consumi e aumentare la produzione di energia pulita da una parte e avvio di progetti di educazione al risparmio e al consumo responsabile di risorse scarse come energia elettrica e acqua. Ci risulta quindi naturale – precisa il primo cittadino – aderire a iniziative di grande valore come quella proposta da Caterpillar di Rai Radio2″.

“M’illumino di meno” diventa giornata nazionale

Dal 16 febbraio 2005 (data dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto), “M’illumino di meno” invita a spegnere simbolicamente le luci ogni 16 febbraio come gesto di attenzione per l’ambiente.

Con la conversione del decreto-legge 17/2022, “M’illumino di meno” è entrata nelle leggi dello Stato: il Parlamento italiano, infatti, ha riconosciuto il 16 febbraio come “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, con l’obiettivo di “promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili” (art. 19-bis).

Dieci buone abitudini per uno stile di vita più sostenibile

L’iniziativa propone anche dieci buone abitudini in grado di contribuire al risparmio energetico:

spegnere (e far spegnere) le luci di casa, dell’ufficio, del condominio e del Comune; preparare una cena antispreco, ad esempio con ricette svuota-frigo o con alimenti a basso impatto ambientale; rinunciare all’auto; organizzare attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e del cambiamento climatico; piantare alberi e fiori; mettere in circolo gli oggetti che non si usano più; condividere per risparmiare (il viaggio in auto, il wi-fi…); organizzare un evento non energivoro; fare gesti sostenibile per l’ambiente in cui si abita o lavora (sbrinare il frigorifero, installare una casetta per i pipistrelli…); indossare vestiti più pesante e abbassare il riscaldamento.

