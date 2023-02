Basiglio. Riapre ufficialmente la “Casa della danza e della musica”

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 16 febbraio 2023 – Archiviati i problemi progettuali e conclusi gli interventi straordinari di riqualificazione e fruibilità, la Casa della danza e della musica viene restituita alla città. Il 18 febbraio alle ore 18.30, alla presenza del sindaco Lidia Reale, l’amministrazione comunale offrirà un aperitivo musicale con i jazzisti dell’R.V. Quartet. Si potrà visitare la mostra “L’arte del riciclo”. E verranno presentate le nuove attività.

«È motivo di grande soddisfazione poter riconsegnare ai cittadini la Casa della danza e della musica – commenta il sindaco Lidia Reale – più bella, in sicurezza e nelle sue piene funzionalità. Dopo un parziale utilizzo nei mesi scorsi, essendo scaduta la concessione, è stata fatta una gara per la gestione della struttura. L’inaugurazione di sabato è l’ultimo passo compiuto dall’amministrazione per far sì che la Casa torni a essere a pieno titolo un luogo di riferimento al servizio di tutti i cittadini».

Redazione