CISL, ROGGIANI (PD): ODIOSO ATTO VANDALICO NON FERMERÀ PREZIOSO LAVORO SINDACATO

Milano, 16 febbraio 2023 – “Condanniamo duramente l’odioso e spregevole atto vandalico contro la sede della Cisl in zona Bicocca. In un contraddittorio non c’è mai spazio per violenze, soprusi e scempi”. Così la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani in merito alle scritte comparse la scorsa notte sui muri esterni di una delle sedi cittadine del sindacato.

“La comunità delle democratiche e dei democratici di Milano è vicina alle amiche e agli amici della Cisl e al segretario generale milanese Carlo Gerla – continua Roggiani -. Sono certa che non fermeranno il loro prezioso lavoro per due scritte vili. I sindacati, stando sempre al fianco dei disoccupati, dei giovani, dei lavoratori e dei pensionati, sono parte essenziale del funzionamento della nostra democrazia e della tenuta del tessuto sociale, non dimentichiamolo”, conclude.