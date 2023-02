Corsico – “M’illumino di meno”: dieci piccole azioni nel quotidiano

Corsico (16 febbraio 2023) – Il 16 febbraio – data scelta 19 anni fa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 per proporre ogni anno l’iniziativa “M’illumino di meno” – ricorre la “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”.

“A volte bastano piccoli gesti, cambiando alcune abitudini quotidiane per riuscire a ridurre i consumi elettrici e di riscaldamento. Rilanciamo oggi, in occasione dell’iniziativa ‘M’illumino di meno’, il nostro invito – sottolinea l’assessora all’ambiente, Chiara Silvestrini – a prestare attenzione ad azioni che possono aiutare l’ambiente, ma anche il portafoglio”.

Sono infatti dieci le piccole azioni che ogni giorno possono fare la differenza: spegnere (e far spegnere) le luci di casa, dell’ufficio, del condominio e del Comune; preparare una cena antispreco, ad esempio con ricette svuota-frigo o con alimenti a basso impatto ambientale; rinunciare all’auto; organizzare attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e del cambiamento climatico; piantare alberi e fiori; mettere in circolo gli oggetti che non si usano più; condividere per risparmiare (il viaggio in auto, il wi-fi…); organizzare un evento non energivoro; fare gesti sostenibile per l’ambiente in cui si abita o lavora (sbrinare il frigorifero, installare una casetta per i pipistrelli…); indossare vestiti più pesante e abbassare il riscaldamento.

Redazione